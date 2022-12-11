قائد عام شرطة الشارقة يكرّم فرق «الحبس الاحتياطي» لجهودهم المتميزة

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ‏فرق «الحبس الاحتياطي»، وعددهم 26 عضواً، وذلك لجهودهم الفعالة التي تمثلت في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز عمليات عودة المخالفين والباعة الجائلين إلى أوطانهم، وتذليل كافة العقبات التي واجهتم، والتي تحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية ‏المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان.

حضر التكريم العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة.

جهود

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة بجهود فرق العمل المكرّمة، نظير ما قدموه من جهود ملموسة ونتائج متميزة في الفترة الماضية من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مثنياً على تأديتهم المهام على أكمل وجه، بالصورة التي تعكس حرص القيادة على تعزيز جودة الحياة، حاثاً على الاستمرار في العمل والتميز بالمنظومة الشرطية.

يذكر أن فرق «الحبس الاحتياطي» التابعة للإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة من المبادرات الخاصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، والتي تسهم في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية الممثلة في مؤشر نسبة الشعور بالأمان، الذي يعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

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