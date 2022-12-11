منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية هو تشون هوا، الذي يزور البلاد حالياً.

‎ورحب سموه بالضيف والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على تطوير العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الصين الشعبية، وتطلّع سموه لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، القائمة على أهدافهما المشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وضمان النمو والازدهار لشعبيهما الصديقين.

‎وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بنتائج "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"القمة العربية الصينية"، وبرؤية فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لتقوية الروابط وتعزيز العلاقات التنموية مع دول المنطقة، موضحاً سموه أهمية التنسيق بين الجانبين لتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، و استمرار النهوض بالاقتصاد، ودعم مبادرات التعاون الثقافي والحضاري، والإسهام المشترك في تقدّم البشرية وازدهارها.

‎وقال سموه إنّ دولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً رئيسياً لجمهورية الصين الشعبية في المنطقة، تسعى لمدّ جسور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصّ في البلدين الصديقين، من أجل المزيد من المبادرات الهادفة لتطوير التجارة، وتعزيز البُنى التحتية، ونقل المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بما يُواكب رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز اقتصاد دولة الإمارات وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية وميادين التطور.

‎وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والشراكة الاستراتیجیة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي، وآفاق تسريع وتيرة الشراكات في المجالات ذات الأولوية.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

ومن الجانب الصيني، تشانغ ييمينغ السفير الصيني لدى دولة الإمارات، وقوه وي نائب الأمين العام لمجلس الدولة الصيني، وو جيانغهاو مساعد وزير الخارجية الصيني.

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