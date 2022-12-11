شرطة أبوظبي تستعرض أهداف «شتاؤنا آمن وممتع» في برنامج بلادنا أمانة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت شرطة أبوظبي أهداف النسخة الخامسة لحملتها التوعوية تحت شعار «شتاؤنا آمن وممتع»، وذلك عبر برنامج بلادنا أمانة، الذي يبث عبر إذاعة إف إم أبوظبي، وتستمر الحملة لمدة شهرين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، وتهدف إلى تعزيز التوعية الوقائية للجمهور وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بالقوانين والأنظمة من أجل سلامتهم وسلامة الجميع.

وحث المقدم ركن أحمد جمعة الكعبي، من إدارة الإعلام الأمني، الجمهور على أهمية الابتعاد عن السلوكيات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، داعياً إلى ضرورة مضاعفة الرقابة على الأبناء خلال فترة الإجازة الشتوية وعدم الانشغال عنهم، وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية، مثل الابتزاز والتنمر، ومخاطر استخدام الدراجات الهوائية والنارية، والتعاون المشترك مع الشرطة حتى نجعل شتاءنا آمناً وممتعاً.

وحذّر الرائد أحمد مصبح العزيزي، من إدارة الشرطة المجتمعية، من المخاطر المرتبطة بالأماكن الصحراوية والبرية، داعياً إلى ضرورة عدم التخييم في مناطق غير مناسبة معرضة لمرور المركبات والحذر من استخدام الدراجات النارية والهوائية بشكل متهور، وبالنسبة للوقاية من المخاطر بالمنازل فيجب التقيد بإرشادات السلامة عند استخدام أجهزة التدفئة والتأكد من سلامة وتحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنب لمسها، وحث على مضاعفة الرقابة على الأبناء لحمايتهم من السقوط عبر الشرفات بالبنايات السكنية.

صيانة

وأكد النقيب المهندس علي حسن المدفعي، مدير فرع إدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضرورة إجراء الصيانة الضرورية لسخانات المياه في المنازل، مشيراً إلى أن الأملاح والصدأ قد يؤثران على أدائها وعدم كفاءتها، داعياً إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح في السخانات، ولفت إلى أنه بالنسبة لهواة الرحلات البرية والتخييم فيجب عليهم الابتعاد عن الأماكن المنخفضة (المنحدرات) ومناطق تجمع المياه، لأنها عرضة للفيضانات، وبالنسبة للخيم فيجب عدم استخدام اللهب المكشوف، مثل الشموع والولاعات داخل الخيمة، واستخدام مصادر أخرى توفر الإضاءة بالخيمة، مثل البطاريات.

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