وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنجز 4 ملايين مطالبة تأمين الكترونية

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أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 4 ملايين مطالبة تأمين إلكترونية خلال 8 أشهر عبر منصة نظام الملف الوطني الصحي الموحد "رعايتي"، بمتوسط 28 ألف معاملة يومياً، وذلك بهدف تحسين رحلة المرضى وتقديم حلول رقمية مبتكرة في مجال إدارة البيانات الصحية، وإرساء منظومة صحية ذكية ومتكاملة تخدم المستفيدين من الخدمات الصحية، تعزز من الرقابة على إجراءات التأمين الصحي ومراعاة متوازنة للموارد المالية.

كما تم إنجاز أكثر من 4.9 ملايين طلب إذن مسبق بمتوسط 26 ألف معاملة يومياً، وأكثر من 1.4 مليون طلب وصفة إلكترونية بمتوسط 7 آلاف معاملة يومياً. حيث قامت هذه المعاملات بخدمة أكثر من 900 ألف مريض عبر المنصة منذ انطلاقها في 1 أبريل، 2022، محققةً بذلك أكثر من 1.2 مليار درهم من إجمالي قيمة مطالبات التأمين المالية. حيث يستخدم مكتب المطالبات المالية الإلكترونية أكثر من 6 آلاف طبيب، و40 جهة من جهات الدفع، وألف منشأة للرعاية الصحية كالمستشفيات والعيادات، والصيدليات، ومراكز الرعاية الصحية.

إضافة جوهرية

وأكد سعادة أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة على أهمية خدمة مكتب المطالبات المالية الإلكترونية، والتي تمثل إضافة جوهرية لنظام الرعاية الصحية، حيث توفر بيئة بيانات رقمية موّحدة لجمع وتحليل البيانات التأمينية والإكلينيكية للمرضى وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة بتطوير نظم المعلومات الصحية والمضي في مسيرة التحول الذكي والرقمي لإسعاد المتعاملين وتحسين جودة حياتهم.

تحسين أداء وكفاءة

من جانبه أشار علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية في الوزارة إلى أن مكتب المطالبات المالية الإلكترونية عبر "رعايتي" استوفى شروط مطالبات التأمين الصحي، من خلال تنظيم العمليات الإجرائية وتعزيز الرقابة على شركات التأمين الصحي، لتحسين أداء وكفاءة معالجة المطالبات، مما أدى إلى خفض التكاليف وتسريع دورة العمل.

وأوضح علي العجمي أن إطلاق مكتب المطالبات المالية الإلكتروني عبر "رعايتي" يهدف لتنظيم آلية عمل مطالبات التأمين بين جهات الدفع ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية، من خلال نظام أساسي موّحد يتضمن البوابة الموحدة التي تمكّن جهات الدفع ومزودي خدمات الرعاية الصحية، من التسجيل والوصول إلى التطبيقات والبيانات والمستندات بسهولة.

وتهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال "رعايتي" إلى الارتقاء بالقطاع الصحي في دولة الإمارات من خلال بناء نظام صحي، مستدام ومتكامل، وتقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية وبالتالي توفير تجربة رعاية صحية بجودة متميزة للسكان.