رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينافاسو بذكرى يوم الجمهورية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية بوركينا فاسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى أبولينير يواكيم رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز