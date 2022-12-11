كهرباء دبي: إنجاز 93% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 93% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير (المحطة H) بقدرة 829 ميجاوات وباستثمارات إجمالية تتجاوز مليار و100 مليون درهم. وسترفع هذه المرحلة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة لتصل إلى 2,825 ميجاوات ضمن درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 30%. وقد بدأت عمليات الاختبار والتدشين الرئيسية خلال الربع الأخير من العام الجاري تمهيداً للتشغيل الكلي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الهيئة للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، حيث سيزيد من القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة من الكهرباء والتي تبلغ 14,317 ميجاوات.

وأضاف معالي الطاير: "نعمل وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية، للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

وأوضح المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع إنتاج الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطة تتميز باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات التي تقلل من الانبعاثات إلى الحد الأدنى، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.

يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال ائتلاف يضم "سيمنس للطاقة" و"السويدي باور". ويتضمن المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من "سيمنس" بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 829 ميجاوات. كما يشمل المشروع تركيب أجهزة ومعدات فرعية ومساعدة من إنتاج كبرى الشركات العالمية مثل ضواغط الغاز الطبيعي من شركة MAN)) الألمانية ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي من شركة (Petrogas) الهولندية، إضافة إلى مشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية في المشروع.

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