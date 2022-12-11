مركز حماية الدولي يبدأ برنامجه الطلابي الشتوي غداً

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ينطلق، صباح يوم غدٍ، النشاط الشتوي الطلابي 2022 في عدد من مدارس دبي، الذي ينظمه كل من مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ومجلس شرطة دبي الطلابي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 12 و23 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات من مختلف الإمارات، يمثلون جنسيات مختلفة.

تدريب

ويتضمن البرنامج هذا العام العديد من البرامج المتميزة، أبرزها التدريب الرياضي، والتدريب العسكري، بالإضافة لمحاضرات توعية وثقافية متنوعة تتناول الحس الأمني بأنواعه، والمواطنة الإيجابية والتوعية من مخاطر التنمر، وتسليط الضوء كذلك على بعض السلوكيات الخاطئة والدخيلة على مجتمعنا.

بالإضافة لإبراز أهمية التطوع بالحياة الاجتماعية ومدى انعكاسه الإيجابي على المجتمع الإماراتي، كما سيتضمن البرنامج زيارات ميدانية للعديد من المواقع المختلفة بدبي، بالإضافة إلى استقطاب عدد من الطلبة المنضمين، لمعايشة حياة عدد من الرياضيين من أعرق الأندية الرياضية الدولية في مجال كرة القدم والتنس، والتعرف على أسلوب حياتهم اليومية التي تتسم بالانضباط والتدريب الاحترافي.

وقال العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إن المركز حرص من خلال تعاونه مع شركائه على زرع ثقافة التوعية في نفوس الطلاب، وتقوية دوافعهم نحو التصدي للسلبيات ودرئها من خلال شغل وقت فراغهم ببرامج وفعاليات متنوعة ومستحدثة، لتكون بمثابة الجسر الذي يساعدهم ويقيهم من مغبة الوقوع في براثن وشباك رفقاء السوء، ولهذا فإن توجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، جاءت للتأكيد على ضرورة وضع أطر علمية ومعرفية مدروسة، وصولاً إلى برامج طلابية مفعومة بالحيوية والنشاط والتجدد والفائدة، تخرج الطلاب من الجو الدراسي، وتضيف لمداركهم الكثير من المفاهيم والقيم.

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