60 ورشة عمل في المخيمات الشتوية لـ«أطفال الشارقة»

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تُطلق «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، غداً، حزمة ممتعة من البرامج والمخيمات الشتوية، التي تشتمل على ما يقرب من 60 دورة وورشة عمل متخصصة و9 رحلات ترفيهية، وذلك في الفترة من 12-29 من شهر ديسمبر الجاري، وتُقام في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، مستهدفةً الأطفال ضمن الفئة العمرية من 12-6 سنة، من منتسبي المراكز والجمهور.

ويتضمن «برنامج الشتاء» العديد من الدورات والورش التفاعلية التي تسهم في صقل مهارات الأطفال والتي ستُقام ضمن المسارات التالية المعتمدة في المؤسسة، وهي: الرياضة، والفنون التشكيلية، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، والمهارات الحيوية، إضافة إلى المسرح وفنون العرض، ويقدمها على أيدي نخبة من المدربين، والجهات المتخصصة في مجال تنمية المواهب، وكذلك بالتعاون مع بعض من أولياء أمور الأطفال، ومجموعة المؤسسات الحكومية في الإمارة، وكوكبة من منتسبي ومنتسبات (ناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة).

وسيتمكن المشاركون من تعلم مجموعة من المهارات ومنها: فنون الطهي، وفن أساسيات كتابة السيناريو المستوحاة من كتب الأطفال، وكتابة المشاهد السينمائية وتحويل القصص، كما سيكتشفون ثقافة وعادات الشعب الياباني وحضارتهم من الورش والتجارب الثقافية المرتبطة بثقافة البلد، ولتشجيعهم على القراءة والكتابة والتأليف، وغرس في نفوسهم حب المطالعة والبحث والحوار سوف يتدربون على تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم اللغوية ومخزون الكلمات بطرائق فنية ومبتكرة؛ عبر الورش القرائية والألعاب التعليمية والرقمية، وكتابة القصص.

كما سيتعلمون مهارات الفنون التشكيلية المختلفة ومنها: الأشغال اليدوية بعنوان «حرفتي»، ودورة في «الرسم بالتنقيط»، إضافة إلى دورات فن بورتريه، وريزن، ومكس ميديا، وفن الكولاج، وفن إعادة التدوير، فضلاً عن الفعاليات الرياضية كالسباحة والشطرنج، والرحلات الترفيهية والتعليمية، فضلاً عن تدريبهم على العديد من مهارات الفنون المسرحية مثل «فن العرائس، وفن المكياج المسرحي، وتصميم الأزياء المسرحية».

ومن جانب آخر ستنظم أطفال الشارقة «مخيم المغامرات الشتوي» الذي يُقام العام الثاني على التوالي في شاطئ اللؤلؤية بمدينة خورفكان في الفترة من 12-17من شهر ديسمبر، مستهدفاً منتسبي مراكز المدينة والمنطقة الوسطى ضمن الفئة العمرية من 9-12سنة، ويشمل 9 برامج مملوءة بالمغامرات الشيقة ومنها كيفية التخطيط للمغامرات؛ والتدريب على مهارة التجديف وتسلق الجبال وتعلم مهارات السلامة.

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