تكريم شرطيين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات من اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، كرم مخفر شرطة لهباب، الرقيب سعيد حسن المياسي، والرقيب عادل محمد أحمد البلوشي، وذلك لتميزهما في أداء عملهما. وأثنى المقدم راشد محمد أحمد سالم، مدير مخفر شرطة لهباب، على جهود المكرَّمين وإخلاصهما في تأدية عملهما بكل دقة وتفانٍ، لتنفيذ أهداف مخفر شرطة لهباب على أكمل وجه، وبتميز عالٍ وأداء متمكن، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في المخفر.

وقال المقدم راشد سالم إن التكريم اليوم يأتي تأكيداً على اعتزازنا المتواصل بكوادرنا البشرية، وتكريساً لمبدأ التواصل في ما بيننا، وترسيخاً لثقافة الإبداع والتميز داخل أسرتنا الواحدة.

من جانبهما، أعرب المكرمان عن شكرهما وامتنانهما للقيادة العام لشرطة دبي ممثلة في مخفر شرطة لهباب على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدين فخرهما بالعمل ضمن كوادر شرطة دبي.

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