طقس الإمارات المتوقع غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الخليج العربي متوسط الموج ومضطرب غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51 الثاني عند الساعة 04:31 والجزر الأول عند الساعة 21:21 عند الساعة 08:09.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21 الثاني عند الساعة 00:16 والجزر الاول عند الساعة 17:15 الجزر الثاني عند الساعة 06:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 21 65 40

دبي 27 22 60 35

الشارقة 27 17 65 35

عجمان 27 22 65 40

أم القيوين 27 18 75 40

رأس الخيمة 27 18 75 40

الفجيرة 28 22 60 35

العـين 25 17 80 35

ليوا 26 17 70 40

الرويس 25 19 65 45

السلع 22 17 65 40

دلـمـا 23 20 70 45

طنب الكبرى 25 21 75 50

طنب الصغرى 25 21 75 50

أبو موسى 26 21 65 40.

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