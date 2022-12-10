كهرباء دبي: 29 خطاب اهتمام لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحلية مياه مجمع حصيان

المصدر: البيان

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استلمت هيئة كهرباء ومياه دبي 29 خطاب اهتمام لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO)، والذي يعد أول مشروع تنفذه الهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه (IWP)، وسيتم تشغيله على مراحل خلال عامي 2025 و2026.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تعتمد على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي، التي تتميز باستهلاك أقل من الطاقة، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه: "نلتزم بدعم رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي، في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. ووفق الاستراتيجية الموضوعة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض نسبة عالية من الانبعاثات الكربونية."

يذكر أن الهيئة قامت مؤخراً بتعيين ائتلاف شركات يضم كلاً من "ديلويت" (Deloitte)، و"دبليو إس بي" (WSP)، و"أديلشو غودارد" (Addleshaw Goddard)، لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية المياه ضمن مجمع حصيان.

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