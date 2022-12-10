ذياب بن محمد بن زايد يفتتح مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مهرجان أم الإمارات بدورته السادسة، حيث اطلع على برنامج فعالياته التي تستمر على كورنيش أبوظبي طوال عشرة أيام حافلة بالأنشطة والفعاليات الترفيهية التي يوفرها لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي. المهرجان السنوي الذي يواصل فعالياته لغاية 18 ديسمبر 2022، يتضمن عروضاً فنية وحفلات موسيقية لفنانين محليين وعالميين إلى جانب ورش العمل التفاعلية وغيرها من الأنشطة الأسرية، ما يعزز الروابط المجتمعية في الإمارة.

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