سلطان القاسمي يفتتح مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

المصدر: الشارقة - وام

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي تنظمه دائرة الثقافة ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري بمنطقة الكهيف.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين وجمع من الفنانين.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة العرض الافتتاحي للمهرجان مسرحية «سلوم العرب»، من تأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري، وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني، وبمشاركة عدد من أبرز فناني المسرح في الدولة.

وتجسد هذه المسرحية البيئة البدوية الإماراتية بعاداتها وتقاليدها، بثلاث قصص توارثتها الأجيال، وما تحمله من حكم وعبر عن الكرم والشجاعة والإيثار والتي يتحلى بها أبناء هذه الأرض الطيبة.

وشمل العرض العديد من فنون الأداء ومنها السرد والشعر والاستعراض ومشاركة الخيول والجمال في المشاهد، إضافة إلى استخدام مجموعة من العناصر أسهمت في توفير فضاء مسرحي متميز أوصل فكرة وأهداف النص للجمهور.

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