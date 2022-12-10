الصايغ يحضر حفل السفارة الكورية بيومها الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة حفل الاستقبال الذي أقامه ريو جيه سونغ سفير الجمهورية الكورية لدى الدولة مساء أول أمس بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش أبوظبي - عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وأشاد السفير الكوري - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعدّ أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

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