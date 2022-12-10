جمارك دبي و«التغيير المناخي» تدعمان الأمن الغذائي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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عززت جمارك دبي جهودها لدعم تحقيق الأمن الغذائي عبر تنمية القطاع الزراعي وتمكينه من تأمين كافة مدخلات الإنتاج بما فيها الآلات والمعدات والمنشآت الزراعية دون عوائق من خلال توفير أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للقطاع الزراعي لضمان وصول مدخلات الإنتاج إليه بيسر وسهولة وبدون كلفة إضافية.وعقدت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ اجتماعاً مع وزارة البيئة والتغيير المناخي وجرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود لتعزيز التعاون للوصول إلى نتائج تدعم القطاع الزراعي وتعزز ملف الأمن الغذائي في الدولة.

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