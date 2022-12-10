رئيس ديوان حاكم عجمان يحضر حفل تدشين فرع جمعية الإمارات للسرطان

المصدر: عجمان - وام

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حضر الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، الحفل الذي نظمته جمعية الإمارات للسرطان، بمناسبة تدشين وافتتاح فرعها في إمارة عجمان.كما حضر الافتتاح الدكتور سالم ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان،، وحمد تريم الشامسي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان، وعدد من المسؤولين. وتخلل الحفل الذي أقيم في فندق «عجمان سراي» عرض فيلم شامل عن الجمعية وأهدافها ونشاطها الإنساني. وفي ختام الحفل قام الشيخ ماجد النعيمي بتكريم رجل الأعمال عبيد محمد الزعابي لمساهمته بتوفير مقر دائم للجمعية في عجمان ومنحه العضوية الفخرية، وتكريم عدد من الجهات.

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