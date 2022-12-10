ضاحي خلفان يتلقى كتاباً بعنوان «العمل الوظيفي ومرتكزات محبته»

المصدر: دبي ـ البيان

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تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من العقيد متقاعد الدكتور أحمد آل علي، عضو هيئة التدريس بأكاديمية شرطة دبي، كتاباً بعنوان «العمل الوظيفي ومرتكزات محبته في ضوء تعاليم الإسلام».

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ويتناول الكتاب العمل الوظيفي ومرتكزات محبته في ضوء تعاليم الإسلام، ويعد كتاباً جديداً في مضمونه وطرحه مع أهميته وآثاره الكبيرة، كون أن العمل الوظيفي مهم في حياة الإنسان والأهم أن يحب الموظف وظيفته فيسعد بها ويسعد غيره من خلالها. كما يلقي الكتاب الضوء على أهمية محبة الوظيفة وأثرها على الفرد في الدنيا والآخرة، وأثرها على المجتمع والوطن، وأبرز مرتكزات حب الوظيفة، وجدير بكل موظف أن يقف على مضمونه ليكون عوناً له على حمل أمانة الوظيفة وأدائها بكل حب وإخلاص، وتوجه معاليه بالشكر إلى الكاتب على هذا الإهداء القيم، متمنياً له التوفيق.

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