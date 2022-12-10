تكريم «كهرباء دبي» خلال حفل ملتقى شركاء هيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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تسلّمت هيئة كهرباء ومياه دبي درعاً تكريمية خلال حفل ملتقى الشركاء الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع؛ للاحتفاء بشركائها الاستراتيجيين ممن كان لشراكاتهم وتعاونهم ودعمهم أكبر الأثر في تميز ونجاح مبادراتها.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن تقديره لهذا التكريم، مؤكداً على التزام الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن منظومة متكاملة، وإبراز أصالة القيم الإماراتية، وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع والتعاضد المتجذرة في المجتمع الإماراتي النبيل، لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.

وأضاف: تعد الهيئة من الجهات الرائدة على المستويين المحلي والعالمي في المسؤولية المجتمعية. وبين عامي 2013 و2021، أطلقت الهيئة أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 162,493 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 36,514,842 شخصاً في دولة الإمارات وخارجها. وفي عام 2021، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 94.1 %. ونواصل جهودنا الحثيثة في خدمة المجتمع وفق منهجية من العمل المؤسسي المتكامل وفي إطار قيمنا المؤسسية المتمثلة في: إسعاد المعنيين، والاستدامة، والابتكار، والتميز، والحوكمة الرشيدة.

شراكة

وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطوير منظومة التنمية المجتمعية في إمارة دبي، تسعى هيئة تنمية المجتمع إلى تعزيز مفهوم الشراكة في المسؤولية المجتمعية، وتوسيع دور الجهات، سواء حكومية أو خاصة في تطوير برامج وخدمات التنمية الاجتماعية بما ينعكس بشكل إيجابي على سعادة ورفاه أفراد المجتمع. ويسعدنا الالتزام الكبير والمتزايد الذي تبديه عدد من الجهات نحو تطوير وتنمية المجتمع، سواء كان ذلك بالمساهمة في دعم البرامج المجتمعية أو في طرح مبادرات وفرص تطوعية لتعزيز التكافل الاجتماعي، وحث موظفي هذه الجهات على المساهمة فيها. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أبرز الجهات في هذا المجال ويعبّر تكريمنا للهيئة عن امتناننا وشكرنا لدورها الهام المنسجم مع رؤية هيئة تنمية المجتمع واستراتيجياتنا في هذا المجال.

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