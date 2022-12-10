منتدى الأديان لمجموعة العشرين ينطلق في أبوظبي بعد غدٍ

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تنطلق في العاصمة أبوظبي، بعد غدٍ الاثنين، فعاليات منتدى الأديان لمجموعة العشرين بتنظيم مشترك بين جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين وتحالف الأديان لأمن المجتمعات، إذ تستضيف الإمارات هذه الفعالية المهمة ضمن جهودها المتواصلة في تشجيع التلاقي العالمي وتبادل الثقافات وتعزيز موقعها الريادي العالمي.

منصة

ويعد المنتدى الذي يحضره قيادات دينية، وصانعو قرار، وقادة ومختصون دوليون، وممثلون عن عدد من المؤسسات والمنظمات العالمية، منصة فكرية للتلاقي الحضاري وتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات المجتمعية الحيوية المتعلقة بتعزيز التآخي والتعايش والتبادل الحضاري بين الثقافات حول العالم؛ ليكون جسراً بين قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نوفمبر 2022 بالعاصمة الإندونيسية بالي، وإطلاق أجندة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 المزمع عقدها في نيودلهي، وإسهاماً من المشاركين في صوغ وبلورة وجهات النظر وتقديم حلول عالمية لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

خطط

ويهدف المنتدى من المناقشات والجلسات الحوارية إلى الإسهام بشكل فاعل في وضع خطط قابلة للتطبيق، تدعم جهود الحكومات حول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدَّم إلى القادة العالميين في قمة العشرين كجزء أساسي من الأجندة، تتضمن حزمة من الحلول للتحديات العالمية المشتركة، وبناء اقتصادات متطورة، وتنمية تشمل دول وشعوب العالم كافة.

محاور

يناقش المنتدى محاور عدة تشمل حماية الفئات المهمشة في المجتمعات من التهديدات الرئيسة مثل الاتجار بالبشر، والأمن الغذائي، والاستجابة ومرحلة التعافي بعد جائحة كورونا 19، ونشر قيم التسامح وقبول الآخرين والتعايش السلمي، وإقامة حوار في عدد من القضايا المتعلقة بالحرية الدينية، إلى جانب الإسهام في مداولات تتعلق بقضايا كونية ومن بينها التغير المناخي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز