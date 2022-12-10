منصور بن محمد يشيد بجهود الدفاع المدني بدبي ويثني على كوادرها الوطنية

المصدر: وام

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أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بالأداء المشرّف للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وما تقدمه من خدمات أساسية للمجتمع، وما تمثله كنموذج متطور في ابتكار الحلول المبدعة التي تعتمد على توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية من أجل تحقيق رسالتها على الوجه الأكمل، وضمان أعلى مستويات الأمان والحماية لكل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تأكيداً لمكانة دبي كأكثر مدن العالم أماناً.

وأثنى سموه على جهود الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بقيادة سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة، والتي تكللت بتطوير برنامج "جاهزية الدفاع المدني" الذكي بإشراف مدير المشروع النقيب عيسى أحمد المطوع، مدير إدارة الرقابة في الدفاع المدني دبي، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق بأسلوب استباقي.

ويعتمد البرنامج الذكي على تكنولوجيا البيانات الضخمة من خلال ربطه مع أغلب الدوائر الحكومية، إذ يقوم بتحليل تلك البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن ثم التنبؤ باحتمالية وقوع حوادث الحريق في مناطق مختلفة في دبي بناء على قاعدة بيانات الحوادث التي حصلت فيها على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

ويسهم البرنامج في الوقوف على مسببات الحريق لكل منطقة، وعليه يقوم بإرسال مواد توعوية في صورة رسائل نصية قصيرة، إلى القاطنين في تلك المناطق للتعريف بأكثر أسباب الحريق المحتملة بهدف تأكيد تفاديها وحثّ الجمهور على تجنبها بما يحول دون وقوع تلك الحوادث تأكيداً على النهج الاستباقي في معالجة المشكلات قبل وقوعها.

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني أن البرنامج لقي إشادة ودعما دوليا ممثلاً في الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق NFPA، في إشارة لمدى فاعلية هذا الابتكار وأثره الإيجابي في تفادي حوادث الحريق والحد منها، ما يشكل نقله نوعيه مهمة في هذا المجال، بما لها من أثر في حماية الأرواح والممتلكات، وزيادة مستوى الشعور بالأمان.

إلى ذلك، كرّم سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مدير مشروع البرنامج الذكي للتنبؤ بحالات الحريق النقيب عيسى أحمد المطوع، معرباً عن خالص تقديره لجهوده في تقديم هذا الابتكار، وأمنياته له ولكافة زملائه في الإدارة بكل التوفيق في أداء مهامهم على أفضل وجه ممكن بما يحفظ على دبي أمنها وسلامة مجتمعها في كل الأوقات وفي كل الظروف.

وأشاد سعادة الفريق المطروشي بكل فكر خلاق يسهم في تعزيز قدرة الإدارة على القيام بواجباتها ومهامها على النحو الأفضل وفق أرقى المعايير العالمية، مؤكداً حرص الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على تقدير المبدعين من كوادرها والاحتفاء بما يقدمونه من إسهامات من شأنها تعزيز قدرات وإمكانات رجال الإطفاء والإنقاذ، وتطوير الخدمات التي تعد من الضمانات الأساسية لسلامة المجتمع.

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