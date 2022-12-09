رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً مع فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس الكونغو في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شرقي جمهورية الكونغو، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأكد سموه وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع شعب الكونغو الصديق في مواجهة العنف والإرهاب.

من جانبه، أعرب فيلكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه الكونغو الديمقراطية وشعبها.

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