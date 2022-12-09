تعاون بين «جيان» ومركز النور لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن جيان من "جي إم جي" عن طرح برنامج خاص بالتعاون مع مركز النور لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ويهدف البرنامج الذي يستهدف أصحاب الهمم في المركز، إلى إدماج هذه الفئة من الأشخاص من خلال تزويدهم بالمعلومات والأدوات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة.

ويوفر البرنامج الدعم للطلاب من خلال تثقيفهم وتمكينهم من استخدام مهاراتهم لتعلم العمليات اليومية في مكان العمل.

وستعزز هذه الفرصة ثقة الطلاب بأنفسهم واكسابهم المعلومات الضرورية المتعلقة بمختلف العمليات في المتاجر ومساعدتهم على الاندماج في بيئة العمل.

وقال مارك لوران، مدير عمليات التجزئة في جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية: "يشكل العطاء والمساهمة الإيجابية في المجتمع أولوية قصوى بالنسبة لنا في "جي إم جي" وجيان، ونحرص على مساعدة الطلاب من أصحاب الهمم في مركز النور. وكخطوة أولى، سنرحب بالطلاب في متجرنا في دبي هيلز لمدة ساعة ونصف، مرتين في الأسبوع لتعليمهم العديد من المهارات بما فيها التواصل الفعال، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لممارسة هذا النوع من العمل".

وأضاف: "سنمضي بخطى ثابتة في دعم ومساعدة الطلاب على أداء المهام، ومن ضمنها ترتيب المنتجات، والتحقق من ملصقات الأسعار، وغيرها من المهام، ونتطلع إلى التعاون مع الطلاب والتوسع في هذه المبادرة وتطويرها بما يعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز