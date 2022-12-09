هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة شمالاً وشرقاً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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شهدت مناطق متفرقة من الدولة اليوم سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وذلك نتيجة لتراكم السحب الممطرة الناتجة عن امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الشرقي مصحوباً برياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة.

فيما نفذت طائرات المركز الوطني للأرصاد 256 طلعة جوية لتلقيح السحب والاستمطار منذ بداية العام الجاري حتى 9 ديسمبر الجاري، استخدم فيها مئات الشعلات المحفزة للسحب، وذلك مع تزايد السحب الركامية على المناطق الشرقية والشرقية والجبلية خلال العام الجاري.

واستمرت الرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وبلغت سرعتها 45 كم/س، وعملت على اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان، ووصل ارتفاع الموج إلى نحو 8 أقدام في العمق.

وهطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على العين في الشعبية والروضة وعلى طريق الصاروج ـ خطم الشكلة، وعلى الطوية والعامرة وهيلي والبدع وناهل والنباع والمسعودي وعلى طريق الساد ـ العامرة، وعلى طريق العين ـ دبي باتجاه الهير وكانت خفيفة على خطم الملاحة وخضيرة ودبا الحصن في الشارقة ومتوسطة على دفتا، وشارع الوطن باتجاه وادي القور برأس الخيمة.

كما سقطت أمطار متوسطة إلى خفيفة على شارع الإمارات باتجاه رأس الخيمة، وعلى السودة وصفد والطويين والمحترفة ودبا وكانت خفيفة على طريق الطويين ـ عيب الحنة وعلى طريق المطار ـ خت في الفجيرة وعلى شارع الشيخ زايد باتجاه الفجيرة، وكانت متوسطة على مزيرع في عجمان، وكانت خفيفة على مهذب وكابر في أم القيوين.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم "السبت" غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطارعلى بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ويتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً على اليابسة، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "الأحد" غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

وسُجلت، أمس، أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 10 درجات مئوية عند الساعة السابعة صباحا، بينما سجلت أعلى درجة في سويحان بأبوظبي بواقع 32.5 درجة مئوية عند الساعة الواحدة والربع بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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