مقصود كروز: اليوم العالمي لحقوق الإنسان حجر الأساس في منظومة العمل الحقوقي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن احتفاء العالم بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 10 ديسمبر 1948م يمثل حجر الأساس في منظومة العمل الحقوقي الدولي.

وقال في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه من المهم العمل على تحقيق الغايات الحقوقية الموائمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر الاستفادة من التجارب الحقوقية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الحقوقية المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن الاحتفاء العالمي تحت شعار «الكرامة والعدالة والحرية للجميع» يجسد شمولية حقوق الإنسان، التي يجب أن تكون في صلب تطبيقات واستراتيجيات وخطط منظومة حقوق الإنسان الهادفة إلى نشر الوعي الحقوقي في مختلف المجالات والاختصاصات لجميع أفراد المجتمع، والعمل على أفضل الممارسات والآليات الحقوقية عبر الشراكة الفاعلة والاستراتيجية مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

واختتم رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بالقول: نحن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أهمية نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الآليات الحقوقية عبر تبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

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