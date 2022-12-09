شرطة دبي تعزز التوعية بين الطلبة بأهداف «التزامكم سعادة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، زيارات إلى عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية في دبي، بهدف توعية الطلاب بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وتهدف المبادرة إلى غرس الرسائل الإيجابية والتثقيفية بين جميع الفئات، سواء من اللاعبين أو الجماهير، وترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، من أجل نشر مبادئ اللعب النظيف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والدعوة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وعدم التعصب، والتنافس الشريف خلال التشجيع في المباريات.

وحرص الفريق التوعوي لمبادرة «التزامكم سعادة» على تثقيف الطلبة بكيفية الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، بعيداً عن التعصب الرياضي، وضرورة التحلي بالروح الرياضية، وتعريف الجمهور بالتزاماته وواجباته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

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