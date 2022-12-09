طقس الإمارات غداً .. احتمال سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والثاني عند الساعة 03:56 والجزر الأول عند الساعة 20:53 والثاني عند الساعة 07:39 ..وفي بحر عمان

يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:45 والثاني عند الساعة 23:48 والجزر الاول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 21 75 45

دبي 27 22 70 40

الشارقة 27 20 75 40

عجمان 26 22 80 45

أم القيوين 26 19 80 40

رأس الخيمة 27 21 70 40

الفجيرة 28 24 75 35

العـين 28 18 70 30

ليوا 28 17 85 35

الرويس 27 22 75 45

السلع 27 22 80 40

دلـمـا 27 24 80 45

طنب الكبرى 26 23 85 50

طنب الصغرى 26 23 85 50

أبو موسى 26 23 85 45

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