حاكم الفجيرة يرأس وفد الدولة إلى قمة قادة مجلس التعاون الــ 43

المصدر: وام

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ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد دولة الإمارات إلى أعمال الدورة الــ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي افتتحها اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية.

كما شارك في أعمال القمة - التي ترأس دورتها الحالية سلطنة عمان الشقيقة - أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون وممثلوها في القمة.

وبحث القادة الخليجيون طموحات مجلس التعاون بنظرة تكاملية شاملة تحافظ على ما تحقق من المكتسبات خلال العقود الماضية وتسعى إلى بناء مزيد من المنجزات التي تعزز مسيرة مجلس التعاون كونه ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار والتنمية والسلام .. بجانب تنسيق المواقف لتعزيز تضامن دول الخليج ووحدة صفها وبما يرسخ دورها الإقليمي والعالمي.

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