فيديو .. شاهد خطورة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة " فيديو لحادث بسبب تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.

وحذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف وغيرها من السلوكيات التي تؤدي الى فقدان التركيز وهي أحد الاسباب الرئيسية للتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.

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