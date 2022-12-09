فيديو .. شاهد خطورة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء
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بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة " فيديو لحادث بسبب تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.
وحذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف وغيرها من السلوكيات التي تؤدي الى فقدان التركيز وهي أحد الاسباب الرئيسية للتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.
فيديو .. شاهد خطورة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراءhttps://t.co/Qo9MkugWmo@ADPoliceHQ pic.twitter.com/r52ML4g7EO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 9, 2022