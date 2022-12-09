حاكم الفجيرة يصل الرياض على رأس وفد الدولة إلى القمة الـ 43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: وام

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وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إلى مدينة الرياض على رأس وفد الدولة إلى أعمال الدورة الــ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما يشارك صاحب السمو حاكم الفجيرة في قمتي الرياض " الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية " و" العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية " اللتين تستضيفهما المملكة .. بحضور فخامة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية ومشاركة قادة الدول الخليجية والعربية وممثليها إضافة إلى ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

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