رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحاديا بتعيين خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بترقية سعادة/ خليل إبراهيم خوري، وتعيينه وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وبدرجة وكيل وزارة.

تولى سعادة خليل إبراهيم خوري، منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، وشغل سعادته خلال مسيرته المهنية مناصب عدة، حيث عمل كمدير لإدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب مدير إدارة تراخيص العمل، ونائباً لمدير وحدة الإنتاج.

يمتلك سعادته خبرة في العمل الحكومي تمتد إلى نحو 29 عاماً، حيث عمل في مجالات تطوير أنظمة وسياسات سوق العمل، والتخطيط والتميز المؤسسي، والاستراتيجية وإدارة التغير، وخدمة المتعاملين، وقاد عدد من المشاريع الوطنية كمنظومة خصخصة خدمات الموارد البشرية، وتطوير مشروع خدمات تدبير وتسهيل، وقانون العمالة المساعدة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة ساوث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية.

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