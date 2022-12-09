رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بتعيين مدراء عموم ووكيل وزارة

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم اتحادية بتعيين مدراء عموم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية.

وشملت المراسيم تعيين فراس عبدالكريم حسن الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد حمزة القاسم مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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