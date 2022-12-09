الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا» الأول لمجموعة العشرين

المصدر: الهند - وام

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ترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وشيربا دولة الإمارات في مجموعة العشرين، وفد الدولة المشارك في اجتماع «الشيربا» الأول للمجموعة الذي عقد في مدينة أودايبور بالهند، وذلك في ضوء دعوة دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين للعام الثاني على التوالي.

وأكد معالي الصايغ خلال الاجتماعات على التزام دولة الإمارات بالمساهمة الإيجابية في أعمال مجموعة العشرين مع التركيز على الأولويات التي حددتها الرئاسة الهندية للمجموعة، وتحدث معاليه عن الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز العمل المناخي الدولي كدولة مستضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وشدد على ضرورة البناء على الأهداف والتطلعات المشتركة لمجموعة العشرين ومؤتمر (COP28) خلال عام 2023.

وقد حددت الهند خلال الاجتماع، الذي جمع ممثلين للدول الأعضاء والدول الضيوف والمنظمات الدولية المشاركة في أعمال مجموعة العشرين، شعار الرئاسة الهندية للمجموعة: «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، كما كشفت عن أولويات رئاستها في عام 2023 والتي تتمثل في التحول التكنولوجي، وتحول الطاقة، والتنمية المستدامة والشاملة.

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