بلدية دبي تفتح باب التسجيل في «سوق الفريج»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت بلدية دبي، أمس، عن فتح باب التسجيل في الموسم الأول من مبادرة «سوق الفريج»، والتي ستنطلق في 18 من ديسمبر الجاري، في كلٍ من حديقة الورقاء 3، وحديقة بحيرة البرشاء.

وتعدُّ المبادرة فرصةً لأصحاب المشاريع، من أجل ترويج منتجاتهم، وتهدف إلى دعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وفتح قنوات تواصل تجارية لهم، بغرض عرض منتجاتهم المنزلية المحلية في مكانٍ واحد.

ويأتي ذلك، في إطار جهود بلدية دبي في توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع من المواطنين سكان الأحياء، ورفع مستوى التنافسية بينهم، لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافةً إلى تعزيز الثقة في المنتجات المنزلية.

وأفادت البلدية أنه يمكن للراغبين الاشتراك في المبادرة، من خلال تسجيل كافة البيانات المطلوبة عبر زيارة الرابط https:/‏/‏www.dm.gov.ae/‏souk-alfreej-registration، ضمن موقع بلدية دبي الرسمي، وستقدم هذه المبادرة عدداً من الامتيازات لأصحاب المشاريع منها، توفير كافة التسهيلات اللوجستية في الموقع، وتخصيص منصات عرض مجانية للمنتجات.

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