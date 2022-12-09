ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف 43 عريساً

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي حفل الاستقبال الذي أقامته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، في مجلس المنهل بمناسبة زفاف 43 عريساً. وهنأ سموه العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش،وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأعرب معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة رئيس لجنة مجلس المنهل عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لحرصها على إحياء القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الاجتماعية والوطنية، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة في تنظيم مثل هذه الأفراح الجماعية.

من جانبهم عبر العرسان وأهاليهم وذووهم عن فرحتهم بمشاركة الشيوخ والمدعوين أفراحهم واحتفالاتهم، وهو ما يعكس قوة التلاحم بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

وتخلل الحفل الأهازيج التراثية والفنون الشعبية وسط فرحة أهالي العرسان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز