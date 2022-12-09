101 مشارك في مسابقة مراكز تحفيظ القرآن بدبي عن بُعد

المصدر: (دبي- البيان)

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تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، نظمت إدارة المؤسسات الإسلامية مسابقة القرآن الكريم (عن بعد)، الدورة الحادية عشرة لعام 2022 م، في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، التي تشرف عليها الدائرة، وذلك على مدار يومين، بمشاركة 101 متسابق ومتسابقة.

وقال الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالدائرة، إن المنافسة في حفظ القرآن الكريم، هي أشرف منافسة على وجه الأرض، وهذه المسابقة تأتي ضمن استراتيجية الدائرة، لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، وذلك بابتكار منظومة التعليم والتثقيف الديني الريادي على جميع مراكز تحفيظ القرآن الكريم في إمارة دبي.

وأوضح جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة المؤسسات الإسلامية، أن المسابقة ضمن العملية الفرعية من خطة المسابقات المعتمدة للإدارة، وتستهدف منتسبي مراكز التحفيظ الخاصة في جميع إمارة دبي من الذكور والإناث، مشيراً إلى أن المسابقة تقام سنوياً، وتشتمل على عدة فروع، منها الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً، ولجميع الفئات العمرية، والفرع الثاني في حفظ عشرين جزءاً من القرآن الكريم، ولجميع الفئات العمرية أيضاً، والفرع الثالث في حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم، والرابع في حفظ عشرة أجزاء، والخامس في حفظ خمسة أجزاء، والفرع السادس في حفظ جزئي عم وتبارك، وتجرى المسابقة وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في الإدارة، لافتاً إلى إضافة فئة جديدة هذا العام للمسابقة، وهي فئة المسلمين الجدد.

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