حمدان بن محمد: «الاتحاد للقطارات» تحقق رؤية الإمارات وأهدافها الطموحة في التنقل والشحن

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن شركة الاتحاد للقطارات، تلعب دوراً رئيساً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأهدافها المستقبلية الطموحة في مجال التنقل والشحن، وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية. جاء ذلك، خلال لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، الجهة المطورة والمشغلة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، في أبراج الإمارات بدبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات عملية تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، وما تم إحرازه حتى الآن من تقدم في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي العملاق، الذي سيربط مع اكتماله الإمارات السبع للدولة، وتأثيره الإيجابي في دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الجهود التي تقوم شركة الاتحاد للقطارات من جهود في سبيل تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأهدافها المستقبلية الطموحة في مجال التنقل والشحن، وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، مع مراعاة أعلى مستويات الأمن والسلامة.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في حسابه عبر «تويتر»: استعرضت خلال لقائي مع أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، سير العمل في شبكة السكك الحديدية الوطنية، شركة الاتحاد للقطارات، تلعب دوراً رئيساً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأهدافها المستقبلية الطموحة في مجال التنقل والشحن، وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية.

ومن جهته، أوضح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات، وتطلعاتها للمستقبل، ويلبي متطلبات التطوير الاقتصادي بربط المناطق الاقتصادية والصناعية والموانئ، في ضوء الأهمية الكبيرة لشبكات السكك الحديدية، وما تمثله كأحد شرايين التنمية المستدامة.

حضر اللقاء معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين في إمارة أبوظبي، وشركة الاتحاد للقطارات.

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