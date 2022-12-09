كهرباء الشارقة تخصم 400 درهم من حسابات 3 آلاف و838 مستهلكاً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد بكهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، خصمت الهيئة 400 درهم من حسابات 3 آلاف و838 مستهلكاً من الحاصلين على مساعدات (اجتماعية الشارقة)، كما تعمل على تزويد منازل تلك الفئة بتقنيات الترشيد الحديثة، حيث خصص سموه 20 مليون درهم، لدعم تلك الفئة من المستفيدين من المساعدات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وأكد أنه بناء على توجيهات سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبد الله عبد الرحمن الشامسي مدير عام الهيئة، تحرص الهيئة على نشر الوعي بين أفراد الأسرة تجاه الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق أفضل الممارسات العملية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، لخفض معدلات الهدر، وتخفيض قيمة الفواتير، لافتاً إلى أن المبادرة ستكون على شقين، الأول بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية لحصر الأشخاص المستفيدين، والثانية تركيب المرشدات ذات التقنيات الحديثة، لتركيبها في المنازل، حتى نقلل من استهلاك وتخفيف الفاتورة، بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية من طاقة ومياه للأجيال القادمة، إضافة إلى تخفيف الضغط على شبكات الهيئة، مبيناً أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص، كما تم المباشرة في العمل من خلال الاتصال بالمستفيدين.

تزويد

وقال إن المشروع يهدف إلى تزويد وتركيب قطع الترشيد مجاناً في المنازل، وتأهيلها بالتقنيات الحديثة، التي من شأنها ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والتي تم اختيارها بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وسوف تسهم في خفض استهلاك الكهرباء والمياه بشكل كبير، كما يتم التحقق من عدم وجود أي تسربات للمياه بالمنزل، وتقدم نصائح توعوية بأساليب تناسب كافة أفراد الأسرة .

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