«كهرباء دبي» تستعرض مبادراتها خلال مؤتمر في اليابان

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مركز الابتكار التابع لها، في المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الأنظمة الكهروضوئية في مدينة ناغويا باليابان، حيث استعرضت أبرز مساهماتها في قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة، ودورها الجوهري في تعزيز الاستثمار في الحلول المبتكرة لتقنيات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف وتطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة. وشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المؤسسات والأكاديميين والخبراء المتخصصين في قطاع الأنظمة الكهروضوئية من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يرسخ مركز الابتكار تجربة دبي لاستشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه ضمن منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية، إضافة إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات الإقليمية والعالمية، مما يجعله منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة».

وأشار معاليه إلى أن إنجازات ومبادرات مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة تدعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة النظيفة والمتجددة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة حول العالم، كما يعزز المركز جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها الهيئة وأبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم .

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