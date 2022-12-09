شرطة دبي تنظم خلوة «تحديث استراتيجية المعرفة والابتكار»

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد العقيد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، أن استراتيجية شرطة في مجال المعرفة والابتكار، تعد أحد أهم ركائز تطوير منظومة العمل الشرطي بكافة تخصصاتها، وأن شرطة دبي قطعت مراحل وأشواطاً متقدمة في هذا المجال، ما جعلها من الجهات الشرطية الرائدة عالمياً في الابتكار، ولديها سياسية واضحة لتطوير أنظمة الابتكار الشرطي.

جاء ذلك، خلال افتتاحه «خلوة تحديث استراتيجية المعرفة والابتكار ومنظومة البحث والتطوير» بشرطة دبي، والتي نُظمت في مختبر الابتكار في مقر القيادة العامة، بحضور العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري رئيس مجلس الابتكار بشرطة دبي، والعقيد عبد الله مفتاح مدير إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي، والرائد خالد المزروعي نائب رئيس مجلس الابتكار، وعدد من أعضاء مجلس الابتكار، والموظفين المتميز والمبدعين في مجال الابتكار وصناعة الأفكار، من مكاتب التطوير المؤسسي ومختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

بدوره، قال العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، إن انعقاد الخلوة، يأتي ضمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير استراتيجية شرطة دبي في المعرفة والابتكار، ولتسليط الضوء على أهمية تطوير منظومة البحث والتطوير، بما يواكب التوجهات العالمية المتسارعة، وبما يضمن الكفاءة العالية لبيئة الابتكار، والاستدامة المعرفية والابتكارية، التي تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، في جعل مدينة دبي أكثر أمناً .

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