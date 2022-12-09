منصور بن زايد: المزارعون ومربو الثروة الحيوانية عنصر فاعل في الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنه، وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتكريساً للإنجازات التي حققتها الدولة في المجال الزراعي، تم إطلاق جائزة للمزارع المتميزة، والابتكار في مجال الزراعة، لتكريم وتشجيع المزارعين والمربين والمزارع التجارية في الدولة، على اتباع الممارسات العالمية للارتقاء بالقطاع الزراعي.

وأوضح سموه: مسؤوليتنا تعظيم دور المزارع ومربي الثروة الحيوانية، باعتبارهم العنصر الفاعل في منظومة الأمن الغذائي والحيوي، معرباً عن ثقته في أن الجائزة ستسهم في تحفيز جهود المزارعين والمربين، وتأكيد مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وجعل أبوظبي مركزاً علمياً رائداً للابتكار الزراعي.

وأضاف سموه: «إن القطاع الزراعي يحتل مكانة مركزية في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم التنمية الاجتماعية والبيئية، وتحسين دخل المزارعين والمربين، وكان ولا يزال المحفز على التطور والاستقرار والازدهار»، موضحاً أن الجائزة تم إطلاقها، بالتزامن مع مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، تقديراً ووفاءً لرؤية الوالد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ إرثه، والمضي قدماً في نشر رؤيته، ومواصلة جهوده لتحقيق الاستدامة الزراعية.

وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» السنوية، وذلك لتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، وتحفيز الابتكار الزراعي والمزارع التجارية. والتشجيع على تبني أفضل الممارسات والنظم الزراعية الحديثة، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني. وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز 6.7 ملايين درهم، موزعة على 3 فئات رئيسة، الأولى للمزارع والمربي المتميز، والثانية للابتكار الزراعي، والثالثة للمزارع التجارية، ويتنافس عليها حوالي 56 من أصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، بالإضافة لمسابقات مصاحبة بجوائز قيمة في المجالات الزراعية المختلفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية.

وأعلنت الهيئة أن فتح باب الترشيح واستلام طلبات المشاركة، بدأ من خلال الموقع الرسمي للجائزة، وسيغلق باب المشاركة يوم 31 ديسمبر الجاري، ليتم البدء بعملية التقييم الفني والميداني، وفق المعايير والشروط التي تم وضعها من قبل اللجنة الفنية للجائزة. وتليها عملية اعتماد نتائج التقييم والإعلان عن المرشحين المتأهلين للمرحلة النهائية، ليتم تكريم الفائزين خلال حفل ختامي خلال شهر مارس 2023.

تفاصيل

وأوضحت الهيئة أن الجائزة تشمل 3 فئات، تغطي الأولى 8 فئات فرعية للمزارع والمربي المتميز، حيث تم تخصيص 4 جوائز لفئات الشق النباتي، وهي: جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص 4 جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، وتشمل فئة العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين «تربية الدجاج اللاحم»، فئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية.

وأما الفئة الثانية، فتم تخصيصها للابتكار الزراعي، وتشمل جائزتين، الأولى للشق النباتي، والأخرى للشق الحيواني، والفئة الثالثة تم تخصيصها للمزارع التجارية، وتشمل جائزتين، إحداهما للإنتاج الحيواني التجاري، والأخرى للنباتي التجاري.

تميز

ومن جانبه، قال سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، ستكون جائزة سنوية للاحتفاء بالتميز في مجال الاستدامة الزراعية، وتحفيز المزارعين والمربين على تبني أفضل الممارسات، واتباع أنظمة الزراعة الحديثة، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية، فضلاً عن تنمية وتنويع الإنتاج المحلي، وتمكينه والتعامل الجاد مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، موضحاً أن الجائزة ستكرّم فئات المزارعين والمربين الذين بذلوا جهوداً ملموسة في العناية بالمزارع والعزب، بالإضافة إلى صغار المنتجين، وفئة المزارع التجارية، التي تلعب دوراً محورياً في دعم منظومة الأمن الغذائي ».

ونوه العامري بأنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للجائزة، بالتزامن مع فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»، وذلك لدعم أهداف الجائزة، والترويج للمهرجان.

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