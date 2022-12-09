«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في المزاد 17 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (H-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وأبرز هذه الأرقام الرقمان السوبر (2222 U) و(O 36) في مزادها العلني (111).

سيقام المزاد 17 الجاري في فندق جراند حياة بدبي الساعة 4:30 عصراً، وسيبدأ التسجيل في هذا المزاد العلني 12 ديسمبر 2022.

ويمكن كذلك الاشتراك في المزاد عن طريق التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق «دبي درايف» أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة، وستُمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يفضل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداءً من الساعة 2:00 ظهراً.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 %، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق «دبي درايف».

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