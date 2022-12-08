سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على الظفرة وأم القيوين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استمر طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً، وانحفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وسقطت اليوم أمطار خفيفة على أم القيوين في كابر ومهذب وعلى جزيرة أريله، وكانت متوسطة على جزيرة دلما بمنطقة الظفرة وعدد من الجزر.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تشهد الدولة حتى يوم "الأحد" المقبل حالة جوية غير مستقرة، حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم غد الجمعة غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزرغرباً مع إحتمال سقوط أمطار، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة مثيرة للغبار نهاراً ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان ويوم السبت يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار، والبحر شديد الإضطراب إلى مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الأحد يكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم "الخميس" بواقع 32.5 درجة مئوية في سويحان (أبوظبي) عند الساعة الواحدة والربع ظهرا، بينما سجلت أقل درجة على جبل جيس (رأس الخيمة) بواقع 11 درجة مئوية، عند الساعة الخامسة والربع صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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