شرطة دبي تحتفل باليوم العالمي لأصحاب الهمم في «رايب ماركت»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، فعاليات اليوم العالمي لأصحاب الهمم، التي نظمها مجلس تمكين أصحاب الهمم، ومبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي، في سوق رايب ماركت، تحت شعار (شارك ونافس)، بحضور المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، مدير إدارة العلاقات العامة.

والسيدة فاطمة بوحجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، وأعضاء من المجلس، وبمشاركة 300 طالب وطالبة من مركز المشاعر الإنسانية لأصحاب الهمم، وروضة مدرسة حماية للتربية والتعليم، ومدرسة جيمس الخليج، ومجموعة ديزرت جروب.

وأكد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، على تنظيم الفعاليات والأنشطة الدامجة لأصحاب الهمم، من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، للتأكيد على الاهتمام بهم، كونهم جزءاً من المجتمع، وذلك تفعيلاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي (مجتمعي،،، مكان للجميع)، وتطبيقاً لبرامج استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي، تعزيزاً لمكانتها كجهة صديقة لأصحاب الهمم.

وتنوعت الأنشطة الرياضة والترفيهية والمنافسات المختلفة التي عكست أجواء من المرح والبهجة لإسعاد أصحاب الهمم، لتشمل رياضات التايكوندو، والرماية، والبادل تنس، وكرة القدم، والجري، وشد الحبل، وكرة الطائرة.

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