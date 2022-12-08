جهاز أبوظبي للمحاسبة ينضم للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة انضمامه رسمياً للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، وهي منظمة مستقلة، وغير سياسية مختصة بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) ومساعدة هيئات مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم في منع الفساد ومكافحته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود جهاز أبوظبي للمحاسبة لبناء علاقات استراتيجية محلية ودولية لتعزيز التعاون مع الكيانات والجهات التي تشترك مع الجهاز في ذات الأهداف والرؤى والاستراتيجيات وتهدف إلى نشر الوعي بأساليب مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة والشفافية والمحاسبة والأخلاق المهنية.

وقال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: «عضويتنا في الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA) هي خطوة كبيرة في خطة الجهاز وسعيه الدائم لتعزيز مبادئ وقيم النزاهة والمساءلة والشفافية، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات العمل المشتركة، وفتح قنوات اتصال مع مختلف الأجهزة والجهات الرقابية بهدف توحيد الجهود المشتركة في مكافحة الفساد عبر تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات والمبادرات المطبقة حول العالم وتبنيها وتطويرها بما يعزز التوجهات والتطلعات نحو عالم خالٍ من الفساد».

وأضاف المتحدث باسم الجهاز: «يصادف الـ 9 من ديسمبر اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الصلة الوطيدة ما بين مكافحة الفساد وتحقيق السلام والأمن والتنمية لدول العالم»، معلقاً: «نحن فخورون بالإعلان عن عضويتنا في الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA) بالتزامن مع هذه المناسبة، ونؤكد التزامنا في مواجهة هذه الظاهرة المرفوضة وأهمية التعاون وتوحيد الجهود في مكافحتها والتوعية بمخاطرها وآثارها السلبية على العالم أجمع».

من جانبه، قال رئيس الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد سيمون بيه: «يسرني أن أرحب بانضمام جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى عضوية الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد للمشاركة معنا والعمل معاً على تطوير الرابطة وتعزيز مساعيها لتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد».

مضيفاً: «يتمتع جهاز أبوظبي للمحاسبة بسجل حافل من الريادة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وبالتالي فإن لديه الكثير ليقدمه للرابطة في مجال تعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية والمحاسبة، حيث إن هذه العضوية تمثل بداية علاقة طويلة ومثمرة».

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