حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية ويدشن طريق أحمد خميس الهاملي

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمـد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تزويد قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات والتجهيزات التقنية الحديثة من أجل أداء واجبها في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته الوطنية والمساهمة في دعم النهج السلمي الدولي في حل المشاكل المختلفة في العالم.

وأشار سموه إلى إسهام قواتنا المسلحة وكافة منتسبيها بإيجابية وفعالية في العديد من ساحات العمل الإنساني العالمي لحفظ الأمن والاستقرار من خلال المشاركة في العديد من المهام في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لقاعدة ليوا الجوية حيث كان في استقباله معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة اللواء الركن طيار ابراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن ارتياحه وسعادته البالغة لما وصلت إليه القوات الجوية والدفاع الجوي من تميز واستعداد وما يتحلى به شباب وشابات الوطن من عزيمة صادقة على البذل والعطاء وكفاءة عالية وإرادة قوية في التعامل مع أحدث التقنيات وعلوم العصر العسكرية، مؤكداً سموه ثقته الراسخة في شباب الوطن وقدرتهم على مواكبة تطورات تقنيات السلاح واكتسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد قام في بداية الزيارة بالسلام على ضباط وضباط صف من طيارين ومهندسين ونقل لهم تحيات قيادتنا الرشيدة وتأكيدها على ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهد ليكونوا على الدوام جنودا أوفياء للعهد مقدرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يبذلوا الأرواح فداء الوطن.

وتم التقاط الصور التذكارية لسموه مع ضباط وضباط صف وافراد قاعدة ليوا الجوية.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين.

من جانب آخر قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتدشين طريق المغفور له بإذن الله احمد خميس الهاملي أول طيار حربي في الدولة وذلك تقديرا وتكريما من القيادة الرشيدة للدولة لأبنائها المخلصين الذي قدموا عطاءات متميزة وجهودا كثيرة في خدمة الوطن.

تبلغ مسافة الطريق 58 كيلومتر ونفذه كل من بلدية منطقة الظفرة ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل وشركة الدار للمشاريع ويربط ما بين جسر أبو الأبيض على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي وقاعدة ليوا الجوية ومنها إلى حصن الظفرة.

وفي بداية التدشين قام سموه بتكريم أبناء وأحفاد الفقيد احمد خميس الهاملي واطلع على مخططات المشروع ومراحل تنفيذه قام بعدها بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للطريق والتقاط الصور التذكارية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان حرص واهتمام القيادة الرشيدة للدولة على تطوير وتوفير الخدمات الاساسية وخدمات البنية التحتية للمواطنين.

وقال سموه ان الطريق يعد من الطرق المهمة في تكوين البنية التحتية للنقل في منطقة الظفرة ويهدف الى رفع مستوى السلامة المرورية والأمان وسيلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق كما وسيضيف مرونه للخدمات اللوجستية في المنطقة والمناطق الصناعية المحيطة مما سيدعم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية في تلك المناطق.

حضر الافتتاح معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة اللواء الركن طيار ابراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير شرطة منطقة الظفرة وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعدد من كبار المسؤولين.

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