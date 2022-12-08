مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد رمز للخير وأقرب الناس للناس

المصدر: (دبي - البيان)

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتقليده «وسام أم الإمارات».

وأكد سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»، أن سمو ولي عهد دبي، جمع خصال المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وتربى في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أن سموه رمز للخير، وهو أقرب الناس للناس.

ودوّن سموه: «أبارك للشيخ حمدان بن محمد، تقلده وسام أم الإمارات، تقديراً لجهوده في المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية. سموه رمز للخير، وهو أقرب الناس للناس، وأعزهم في القلوب بإنسانيته وعطائه ومحبته. جمع خصال زايد الخير وراشد العطاء، وتربى في مدرسة الشيخ محمد بن راشد، بفكره ورؤيته وصفاته».

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