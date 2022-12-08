ولي عهد دبي: أغلى وسام وسـام «أمّي فاطمه»

المصدر: دبي - البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عقب تكريمه بـ«وسام أم الإمارات» عن فئة الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع ضمن الفئة الشرفية لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، مقطع فيديو ألقى خلاله أبياتاً شعرية قال فيها:

علـى خطا زايـــد وزايــد كل عـام

شـوط الغـــلا في كل قلـبٍ لاطمـه

تبحـر سفينـة دولــة الفـخر بسـلام

حتى لـو امـواج البحـــر متلاطمــه

زايــد يعسف المجد من عاده غلام

وشلون تستغرب لا شفته خاطمــه

أجمل وطن داري، لكن أغلى وسام

وسـام أم الشــعب (أمّي فاطمــه).

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