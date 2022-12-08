«وسام أم الإمارات» لحمدان بن محمد تكريماً لجهوده الإنسانية والثقافية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، قلد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في قصر البحر في أبوظبي «وسام أم الإمارات» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بمناسبة اختيار سموه عن فئة الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع ضمن الفئة الشرفية لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

يأتي منح «وسام أم الإمارات» إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لدوره وتكريماً لجهوده في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات وخارجها، حيث استطاع سموه خلال خمسة عشر عاماً من العطاء والإنجازات رسم لوحة وطنية رائدة إقليمياً وعالمياً من خلال اكتسابه العديد من التجارب الثرية منذ سنواته الأولى وقربه الدائم من مركز صنع القرار، حتى أصبح ببصيرته الفذة ملهماً للشباب الإماراتي والعربي، إضافة إلى أعماله الرائدة التي تعزز وتدعم الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي.

حضور

حضر حفل التكريم.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة عضو اللجنة العليا للبرنامج والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، وعلي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وعبداللـه عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عضو اللجنة العليا للبرنامج، وعوشة سالم السويدي مديرة المشروع.

رؤية

وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بتكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.. قائلاً: «إن هذا التكريم المستحق لسموه جاء نتيجة العمل المجتمعي والإنساني الدؤوب الذي يعكس الرؤية الثاقبة التي طالت العديد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي».

وهنأ سموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تقليده بـ«وسام أم الإمارات»، مشيداً بجهود سموه في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية داخل الدولة وخارجها.

كما هنأ الفائزين في الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، على ما قدموه من مشروعاتٍ متميزة ومبدعة، مقدراً مجهوداتهم التي أسهموا بها في دفع مسيرة التطور والابتكار والإبداع في المجالات كافة سواء داخل الإمارات وخارجها، وسيظل البرنامج داعماً ومتبنياً لكل العقول المبدعة والمبتكرة لترك بصمة إيجابية سيكون لها عظيم الأثر في النهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم.. متمنياً لهم مزيداً من التميز والإبداع في مسيرتهم العلمية.

طموح

وأكد سموه أن الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، جاءت استكمالاً للدورات السابقة والتي حققت نجاحاً ملحوظاً كان محل إشادة على المستوى المحلي والعالمي، بفضل الرؤية الطموحة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الرامية إلى النهوض بالمجتمعات من خلال ابتكار الحلول المتكاملة ومتابعة الأداء العام والخطط التطويرية لتحقيق أهداف برنامج سموها النبيلة.

حرص

وأشار سموه إلى أن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي هو برنامج استثنائي يعكس حرص «أم الإمارات» الدائم على تفعيل دور أفراد المجتمع ككل، وإشراكهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات، والتي تقوم على مبدأ الريادة والابتكار والتلاحم المجتمعي والمسؤولية، الأمر الذي يسهم في صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه من رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم، مؤكداً على دور البرنامج المهم في الابتكار الاجتماعي باعتباره المستقبل في حل التحديات الاجتماعية ذات الأولوية وفرصة لتطوير حلول تستشرف المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز