مدينة إكسبو دبي تستقبل الترشيحات لجائزة «إيرث شوت»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح الباب لاستقبال الترشيحات لجائزة «إيرث شوت» العالمية، حيث تم اختيار مدينة إكسبو دبي ضمن عدد من الشركاء العالميين للجائزة لتحديد الحلول المؤثرة التي تسهم في استعادة كوكب الأرض لعافيته.

وضمن هذه الشراكة ستعمل مدينة إكسبو دبي على متابعة الإرث الرائد لإكسبو 2020 دبي عبر الاستمرار في إشراك الجمهور في القضايا الاجتماعية والبيئية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. وتضافرت جهود إكسبو 2020 دبي وموانئ دبي العالمية ليصبحا شريكاً مؤسساً للتحالف العالمي لجائزة «إيرث شوت» التي أسسها الأمير وليام دوق كامبريدج في عام 2020 لتحفيز التغيير والمساعدة في إصلاح وتجديد كوكب الأرض خلال العقد المقبل الحرج بالنسبة للأرض. وكان الأمير وليام قد حضر أول معرض ابتكاري لجائزة «إيرث شوت» في إكسبو 2020 دبي خلال فبراير الماضي.

وتماشياً مع رؤية مدينة إكسبو دبي لمستقبل أكثر استدامة، يمكن للمدينة ترشيح الأفراد والمجتمعات والشركات والمؤسسات التي تحقق حلولها أكبر قدر من التقدم نحو تحقيق الأهداف الخمسة البسيطة والطموحة لجائزة إيرث شوت وهي: حماية الطبيعة وتعافيها وتنقية هواءنا وإحياء محيطاتنا وبناء عالم خال من النفايات وإصلاح المناخ.

تطوير

وتنظر جائزة «إيرث شوت» في الحلول التي تجاوزت مرحلة الفكرة الأولية والتي تم تطويرها واختبارها ميدانياً ووصلت إلى عتبة التحول لتوسيع نطاق تأثيرها. ويتم فحص الترشيحات ضمن عملية تقييم صارمة، تتوج باختيار خمسة فائزين من قبل مجلس الجائزة.

وتقدم الجائزة لجميع المتأهلين للتصفيات النهائية منصة للتعريف بأعمالهم والترويج لها بالإضافة إلى دعم مخصص وإتاحة الوصول إلى شبكة من المنظمات غير الحكومية والشركات والحكومات والممولين والموجهين الخبراء. وفي كل عام، يحصل 5 فائزين على جائزة قدرها مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى كونهم واحداً من 50 فائزاً فقط بجائزة «إيرث شوت».

ويمكن أن تقدم الترشيحات من أي بلد أو قطاع، بشرط أن تستوفي المعايير المذكورة أعلاه وأن تكون ملهمة وشاملة وفعالة.

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