مبدعون يفوزون ببرنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز في الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي عدد من المبدعين والمتميزين ضمن مجالات وفئات البرنامج المتعددة، التي سلطت الضوء على الذكاء المجتمعي والتفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته وتحويلها إلى فرص للتطوّر والتغيير نحو مستقبل أفضل، والاستجابة لجميع المتغيرات المؤثرة في البيئة المجتمعية عبر الاستثمار الخلاق لجميع الإمكانات المتاحة، وابتكار علاجات وحلول مجتمعية فعالة تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.

وفي ما يخص الفائزين، فقد شمل التكريم عدداً من المبدعين والمتميزين الذين فازوا في فئات الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وهي: فئة التميز الثقافي والفني والإعلامي، وفئة العلوم وتكنولوجيا المستقبل، وفئة المسؤولية المجتمعية، وفئة الجد والجدة والأب والأم المتميزين، وفئة مجال الجهات المبادرة بدعم ورعاية القضايا المجتمعية، وفئة المشروع المبتكر في الثقافة والفنون، وفئة الأسرة الممتدة، وفئة الأسرة المتطوعة، وفئة الأسرة المتميزة في رعاية أصحاب الهمم.

وتفصيلاً، ضمن فئة التميز الثقافي والفني والإعلامي المخصصة لتكريم الأفراد المثقفين والمتميزين، فاز محمد عبدالله علي الكعبي، وفاطمة إبراهيم العامري.

وفي فئة السند المخصصة للأشخاص الذين دعموا أفراد أسرتهم وساعدوهم ورعوهم وتابعوا نجاحاتهم وتحملوا مسؤولياتهم الكاملة تجاههم، نالت شادية خلفان خصيف المركز الأول، وفي فئة بناة المجتمع فاز عمر محمد أحمد النقبي بالمركز الأول.

وفي فئة العلوم وتكنولوجيا المستقبل المخصصة لتكريم الأفراد المتميزين في الابتكار في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية وتطوير الأعمال، نال المركز الأول عبدالعزيز علي عبدالله عبدالعزيز الزريهي.

وضمن فئة المسؤولية المجتمعية المخصصة لتكريم الأفراد المتميزين في مجال المسؤولية المجتمعية، حل بالمركز الأول منار سعيد عبدالغفار الدسوقي.

وضمن فئة رواد الأعمال التي تسعى إلى تحفيز الأفراد من رواد الأعمال المالكين لشركات صغيرة أو متوسطة، فاز الدكتور أحمد آل علي بالمركز الأول.

وفي فئة الجد والجدة والأب والأم المتميزين من الإماراتيين، تقديراً لجهودهم وتفانيهم ودورهم في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع وغرس قيم الأخلاق الحميدة والهوية الوطنية لدى أفراد الأسرة والمجتمع، نال جائزة الجد المتميز السودي سليمان مبارك الدرعي، والجدة المتميزة عائشة عبدالرحيم علي، والأب المتميز عبدالله راشد العود الظنحاني، والأم المتميزة نوال آل ناصر.

أما بالنسبة إلى فئات الجهات المبادرة بدعم ورعاية القضايا المجتمعية، حلت في المركز الأول «ألف للتعليم»، وعن فئة المشروع المبتكر في الثقافة والفنون فاز مشروع «عين على الموصل».

وعلى صعيد فئة الأسرة الممتدة فازت أسرة أحمد حسن الحفيتي، وعن فئة الأسرة المتطوعة نالت الجائزة أسرة مريم مصلح العرياني. وعلى صعيد الأسرة المتميزة في رعاية أصحاب الهمم فازت أسرة آمنة عبدالرزاق محمد.

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